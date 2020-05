Come ogni settimana, ritorna l’appuntamento con il nostro “Gol Del Pomeriggio”: oggi abbiamo selezionato per voi… la rete di Ilardo, con la maglia della Genova Calcio (Eccellenza 2018/2019) contro il Finale!

21/10/2018. Al Ferrando di Cornigliano si affrontano Genova Calcio e Finale, in un inizio di stagione in cui le gerarchie dell’Eccellenza erano ancora tutte da scrivere. La partita termina 2-2: le marcature si aprono nel primo quarto d’ora, e a sbloccarla sono gli ospiti con Vittori che porta momentaneamente in vantaggio i ponentini. Al finalese risponde il nostro “Gol del Pomeriggio”: la rete è quella di Francesco Ilardo, che stoppa di petto si gira e tira al volo, angolando là dove Porta non può arrivare. Si chiude così il primo tempo, in parità, con due gol di pregevole fattura. Nella ripresa vantaggio immediato della Genova Calcio con De Martini, a cui risponde ancora Vittori che sigla la doppietta personale e il definitivo 2-2.

Ecco il “Gol del Pomeriggio”, la rete di Ilardo con la maglia della Genova Calcio:

Il servizio completo della partita, a cura di Alessandro Borniotto (immagini e montaggio di Enrico Figus):