“Gol del Pomeriggio” – La rete di… Nura

Ancora una volta per il nostro “Gol del Pomeriggio” torniamo indietro di qualche anno: oggi vi riproponiamo la rete di Nura con la maglia della Lavagnese, stagione 2013/2014 di Serie D.

Ve lo ricordate il giovane Abdullahi Nura? La sua storia, inizialmente, è un po’ un cliché: il ragazzo che viene dalla Nigeria alla ricerca di una vita migliore che però, con un po’ di fortuna rispetto ad altri, riesce a capire che il calcio per lui non è solo un gioco, ma che potrebbe diventare la sua professione e la sua vita. E il suo viaggio inizia proprio dal nostro calcio ligure, passando appunto per la Lavagnese: qui, insieme a Savio Amirante, fa sognare tanti tifosi a suon di gol e assist. Ma un profilo così non poteva certamente passare inosservato: il ragazzo rimane ancora qui in Liguria, ma sponda Spezia (Primavera). Nel 2015 esordisce invece con la Primavera della Roma, società che lo ha notato e ha scommesso in lui: Walter Sabatini si era infatti follemente innamorato del terzino nigeriano. Ma purtroppo, la sua storia non ha un lieto fine: Nura non può più giocare a pallone. Una carriera sfortunata quella del giovane classe 1997, tormentata da infortuni e soprattutto da problemi cardiaci che lo hanno costretto a rimanere fuori dal campo: e purtroppo, non otterrà più l’idoneità sportiva.

Oggi vi proponiamo un giovanissimo Nura con la maglia della Lavagnese, che segna nel derby del Tigullio contro il Rapallo Bogliasco: la sua è la rete del definitivo 2-1, dopo le marcature di Savio Amirante e Carlos Franca. Cosa s’inventa? Un pallonetto incredibile di testa che s’infila sotto la traversa e risolve il match contro i “cugini”!

Ecco invece il servizio completo a cura di Alessandro Spigno (immagini e montaggio di Simone Maggi):