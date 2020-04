Per il “Gol del pomeriggio” oggi voliamo in Seconda Categoria: il campionato è quello corrente (o che correva…), la rete di Petranca.

13ª giornata, siamo nel girone C della domenica mattina e al Ligorna va in scena il match di cartello tra la capolista Atletico Genova e la seconda in classifica, l’Apparizione (in coabitazione con il Pieve Ligure). A sbloccare il match è proprio Chirstian Petranca su calcio di punizione, davanti agli occhi della figlia neonata sugli spalti.

Rivediamo la pregevole trasformazione su calcio di punizione di Petranca:

Ecco il servizio del match a cura del nostro ENRICO FIGUS:

