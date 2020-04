Per la rete di oggi siamo dovuti tornare alla stagione 2013/2014. La partita, è la finale di play off di Seconda Categoria (girone D) tra A.G.V. e BURLANDO; la rete di REBOLINI, è quella selezionata per il nostro “Gol del Pomeriggio”.

18 maggio 1014, A.G.V. – BURLANDO: finale di play off di Seconda Categoria, girone D.

Come dice il nostro Carlo Casarico, ci sono partite che valgono una stagione e danno senso a un anno intero: questo match è proprio una di quelle partite.

L’A.G.V. passa in vantaggio con Danovaro nel primo tempo; risponde, nella ripresa, il Burlando con la rete di Rebolini scelta oggi dalla nostra redazione per la rubrica “IL GOL DEL POMERIGGIO”. Il match termina 1-1 al termine dei 90 minuti, si va dunque ai supplementari, dove al Burlando serve almeno un gol per poter sperare nella promozione. Ma non c’è nulla da fare per la squadra di Rebolini: col pareggio, passa l’A.G.V che viene così promossa in Prima Categoria.

Ecco la rete selezionata per voi oggi:

Ed ecco invece il servizio completo del match, curato dal nostro Carlo Casarico (immagini e montaggio di Enrico Figus):

