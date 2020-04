La rete di Scalzi (3 novembre 2019) è il “Gol del pomeriggio” scelto oggi per voi. La Sanremese è qui alle prese con un test d’ingresso per la zona play off, contro i toscani del Ghivizzano. Scalzi scalpita e fa le prove del gol già dai primi minuti, ma per sbloccare l’incontro ci vuole una magia, un gioco di prestigio della giovane promessa sanremese. Padroni di casa in vantaggio, ma un vantaggio purtroppo effimero perché la partita si mette male con l’espulsione di Gagliardini: e per i toscani diventa allora più semplice trovare la rete del pareggio con Lucatti, a una manciata di minuti dal termine del match.

Ecco la rete di Pippo Scalzi, scelta per voi oggi come “Gol del pomeriggio”:

Ecco il servizio del match a cura di Simone Maggi (immagini di Nico Cosentino):

