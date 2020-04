“IL GOL DEL POMERIGGIO”: UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI VERONA CON LA MAGLIA DELL’ORTONOVO: SIAMO IN PROMO B, QUELLA PARTITA L’HA VINTA L’ATHLETIC MA… CHE GOL MARIO VERONA!

1 ottobre 2017: ai Tre Campanili va in scena Athletic – Ortonovo. Partita da sette gol, ne abbiamo dovuto scegliere solo uno. E non è stato facile! La punizione di Aprile, il gol di Ilardo… alla fine, abbiamo deciso di premiare gli sconfitti e, nello specifico, Mario Verona, autore della doppietta per gli spezzini. Che gol!

Ecco la rete di Verona selezionato oggi per voi:

Ecco il servizio del match ATHLETIC CLUB – ORTONOVO di Alessandro Borniotto, confezionato da Matteo Calautti:

DILETTANTISSIMO DILETTANTISSIMO SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK () TWITTER ( @ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE () DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI!

DILETTANTISSIMOTV ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@)!

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.

LE RUBRICHE DI DILETTANTISSIMO:

ACCADDE IL: AMARCORD NELL’ARCHIVIO DI DILETTANTISSIMO

ALL STAR GAMES: TUTTE LE CONVOCAZIONI

I NUMERI DEL GIRONE: FOCUS DI DATI E STATISTICHE SU OGNI CATEGORIA

GOL DEL POMERIGGIO: RIVEDIAMO INSIEME UN GOL AL GIORNO PER LA PAUSA CAFFÈ

UOMO DEL GIORNO: UN’INTERVISTA AL GIORNO A UN VOLTO NOTO DEL CALCIO DILETTANTISTICO LIGURE

CAPITANO, MIO CAPITANO: UN’INTERVISTA AL CAPITANO DI UNA SQUADRA DILETTANTE

C’È SOLO UN PRESIDENTE: UN’INTERVISTA AL PRES DI UNA SQUADRA DILETTANTE

UNO… IN PIÙ: UN’INTERVISTA AL PORTIERE DI UNA SQUADRA DILETTANTE

DEDICATO A: CERCHIAMO DI ACCONTENTARE LE VOSTRE RICHIESTE!

IG STORIES: SEGUI LE INTERVISTE IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA INSTAGRAM!