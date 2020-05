Un “Gol del pomeriggio” che sfocia nell’amarcord: oggi abbiamo selezionato infatti la rete di Grasselli con la maglia del Chiavari Caperana, stagione 2012/2012 (Serie D).

09/09/2012: prima al Comunale per il Chiavari Caperana, che ospita i milanesi del Trezzano. Il match termina 5-1 in favore dei liguri: Baudinelli, Grasselli e Cargiolli chiudono i conti già nella prima frazione, portando la squadra di patron Risaliti sul risultato parziale di 3-0. Nella ripresa accorcia il Trezzano con Guerrisi, ma ci pensano poi ancora Cargiolli e Grasselli a chiudere il match sul 5-1 siglando, entrambi, la doppietta personale. Per il nostro “Gol del Pomeriggio” abbiamo scelto la prima rete di Grasselli, che è valsa il 2-0 nel primo tempo: micidiale la prodezza balistica del numero sette chiavarese, che pesca il jolly e batte l’estremo difensore dalla distanza. Ecco la rete selezionata per voi oggi:

Il servizio completo del match a cura di Elisa Fiandrotti (immagini e montaggio di Simone Maggi):

