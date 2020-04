“IL GOL DEL POMERIGGIO”: UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI VERONI CON LA MAGLIA DEL SAN DESIDERIO. RETE CHE E’ VALSA IL RITORNO IN PRIMA CATEGORIA DEI GIALLOBLU’ NELLA STAGIONE 2019/2019 (Finale Play Off SAN DESIDERIO – CAMPI CORNIGLIANESE 2-0).

San Desiderio – Campi Corniglianese 2-0: non si tratta di una partita di campionato, ma di una finale di Play Off. Il gol che abbiamo selezionato oggi per la nostra rubrica “Il Gol del pomeriggio” è tanto pregevole quanto importante: dal sinistro di Daniele Veroni parte questo splendido pallonetto che batte il portiere avversario e fa 1-0, sbloccando un incontro decisamente non facile:

Ecco la rete di Veroni:

La rete del pomeriggio selezionata oggi è di… Daniele Veroni

Ecco invece il servizio completo del match che ha visto il San Desiderio trionfare e festeggiare il ritorno in Prima Categoria:

Il servizio di Dilettantissimo a cura di Sara Ganapini

