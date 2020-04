Per il “Gol del pomeriggio” odierno voliamo nel 2016: abbiamo selezionato per voi la rete di Orlando.

Sono gli ultimi 90 minuti del campionato per Prato e Struppa, partita di ritorno della finale play out di Prima Categoria: al termine ci sarà l’inferno della retrocessione per una, la salvezza per l’altra, con i biancorossoneri forti del risultato a favore della partita di andata (3-1). A salvarsi, nonostante la sconfitta, è il Prato: ma Marco Orlando col mancino sigla la seconda rete e s’inventa una prodezza balistica spettacolare: vedere, per credere.

Ecco la rete di Orlando, il nostro “Gol del Pomeriggio”:

Ed ecco il servizio completo del derby della Valbisagno fra Prato e Struppa, confezionato dal nostro Simone Maggi:

La partita di andata, nel servizio di Alessandro Borniotto (immagini e montaggio a cura di Enrico Figus):

DILETTANTISSIMO DILETTANTISSIMO E ALLORA SEGUICI SUI SOCIAL! TROVERAI INFATTI TANTI SONDAGGI ANCHE SUI NOSTRI PORTALI! SIAMO SU INSTAGRAM ( @ DILETTANTISSIMO_OFFICIAL ), FACEBOOK () TWITTER ( @ DILETTANTISSIMO ), OLTRE AL CANALE YOUTUBE () DOVE POTRAI TROVARE LE PUNTATE DI DILETTANTISSIMO, DILETTANTISSIMO EXTRA, SERIE B, GLI HIGHLIGHTS, LE INTERVISTE E TUTTI I NOSTRI CONTENUTI MULTIMEDIALI

DILETTANTISSIMOTV E POI, ISCRIVITI AL NUOVO CANALE TELEGRAM DI DILETTANTISSIMO (@)!

CLICCA QUI PER TORNARE INVECE ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO.