Il “Gol del pomeriggio”: oggi abbiamo selezionato la rete di… CARBONE, in Molassana – Rapallo Rivarolese, 11ª giornata di Eccellenza.

24 novembre 2019. Il Gol del Pomeriggio scelto oggi dalla redazione di Dilettantissimo è questa volta più recente: si tratta infatti di una rete siglata in questa stagione ancora da concludersi (se si concluderà): è la rete di Andrea Carbone, centrocampista del Rapallo Rivarolese.

Rete bellissima e determinante: grazie alla rete di Carbone infatti, i ruentini portano a casa tre punti fondamentali dalla complicata trasferta contro il Molassana, in chiave salvezza. Ecco la rete:

Ecco il servizio di Claudio Bianchi (immagini e montaggio di Alice Elisetti):

CURIOSITA’: Andrea Carbone, classe 1990, ha segnato in questa stagione 3 gol: questa bellissima rete contro il Molassana al 53′; contro l’Alassio al 69′ per il momentaneo 3-2 per i ruentini (finita poi 3-3); e infine contro l’Albenga al 45′ nella 20esima giornata di Eccellenza (match terminato 2-2). Con i suoi gol, il Rapallo Rivarolese non perde mai!

