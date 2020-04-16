Ritorniamo alla stagione corrente, 2019/2020: il “Gol del pomeriggio” selezionato dalla nostra redazione è la rete di Crosetti in LITTLE CLUB – GOLFO PRCA dello scorso 26 gennaio 2020. Una rete davvero bellissima, una “ciliegina” come battezza il nostro Alessandro Borniotto.
Promozione B, 18ª giornata: al XXV Aprile va in scena LITTLE CLUB – GOLFO PRCA. Il match finisce 1-0, deciso dalla bellissima rete del sempreverde Davide Crosetti. Che gol!
Ecco invece gli highliths dell’incontro, curati dal nostro Alessandro Borniotto (immagini e montaggio di Alice Elisetti):
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