"il gol del pomeriggio": la rete di ghiglia

“IL GOL DEL POMERIGGIO”: la nuova rubrica di Dilettantissimo! Un gol a merenda, insieme ai biscotti; ci sarà anche il vostro? Per scoprirlo, seguiteci ogni giorno sui nostri social! Oggi abbiamo selezionato la rete di Samuele Ghiglia (Marassi) in MARASSI – GOLIARDICA, terminata 2-2 lo scorso 17 novembre 2019.

Al Grondona di Pontedecimo questo novembre è andato in scena il derby (andata) tutto genovese tra Marassi e Goliardica. Uno scontro d’alta classifica; da una parte la Goliardica, sin da inizio campionato annoverata fra le favorite, dall’altra il Marassi neopromosso, una delle soprese di questo campionato di Promozione B.

Il più classico dei “un tempo per uno“: passa in doppio vantaggio la Goliardica nella prima frazione grazie alle reti di De Martini e Mura, risponde il Marassi nel secondo tempo con la doppietta personale di Samuele Ghiglia.

In particolare, per la nostra rubrica abbiamo selezionato la seconda rete dell’ex Sampdoria: un self-made, fa tutto da solo e in qualche modo arriva alla conclusione destinata all’angolino, là dove il portiere ospite non riesce ad arrivare e ad impedire la rimonta del Marassi.

Samuele Ghiglia ha collezionato, sino allo stop forzato, ben 8 reti in campionato (miglior realizzatore del Marassi). Il giocatore si è rivelato assolutamente letale nel secondo tempo: ben 7/8 reti state siglate proprio nella seconda frazione! Altro dato importante, è che le sue realizzazioni sono spesso pesanti e decisive: ha infatti permesso al Marassi di rimontare da un risultato di svantaggio ben quattro volte in questo campionato, contro Levanto, Valdivara, Goliardica e Little Club; gol che in queste quattro partite sono valsi ben 10/12 punti!

