“IL GOL DEL POMERIGGIO”: LA NUOVA RUBRICA DI DILETTANTISSIMO! UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO UN GOL DELLA STAGIONE 2018-2019: LA RETE DI SILVESTRI IN SAVONA-LIGORNA, PLAY OFF DI SERIE D DEL 12/05/2019.

Oggi il nostro “GOL DEL POMERIGGIO” risale alla scorsa stagione: play off di Serie D, al Bacigalupo va in scena la semifinale tra Savona e Ligorna, partita che tra l’altro si era giocata solo sette giorni in prima in campionato.

Vince il Ligorna 2-1, grazie a due gol, uno più bello dell’altro, di Silvestri e Chiarabini. È stata dura, ma alla fine abbiamo scelto la rete di Marco Silvestri, un capolavoro di “balistica, precisione e risultato”, come dice il nostro Simone Maggi nel servizio. Ecco la rete di Silvestri:

Ed ecco invece il servizio completo del match, a cura di Simone Maggi:

CURIOSITA’: Stessa partita giocata sette giorni prima. Nell’ultima giornata di campionato infatti, la 34ª, sempre al Bacigalupo era andato in scena Savona-Ligorna: il match, terminato 1-1, aveva permesso a entrambe le compagini di accedere alla zona play off e, per posizionamento in classifica, si sono subito incontrate in semifinale.

Questa era la rete di Levaggi ne “IL GOL DEL POMERIGGIO“, una delle nuove rubriche di Dilettantissimo!

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@ dilettantissimo_official ), Facebook ( Dilettantissimo ) Twitter (@ Dilettantissimo ), oltre al canale Youtube ( Dilettantissimo ) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!

Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@ DilettantissimoTV )!