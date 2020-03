“IL GOL DEL POMERIGGIO”: LA NUOVA RUBRICA DI DILETTANTISSIMO! UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI OMAR RIZQAOUI (SANCI) IN SAN CIPRIANO – CAMPESE, TERMINATA 2-1 LO SCORSO 3 NOVEMBRE 2019.

La rete di Omar Rizqaoui in San Cipriano – Campese (2-1): rete siglata al 92′ minuto:

La rete selezionata quest’oggi ha ancora come ambientazione il Grondona di Pontedecimo: cambia il campionato, siamo nel girone C di Prima Categoria (7ª giornata), e cambiano le condizioni metereologiche rispetto al match esaminato ieri, con un campo ai limiti dell’impraticabilità. Ad Affrontarsi sono San Cipriano e Campese.

Gli uomini di mister Rossetti passano immediatamente in vantaggio con Turrini; nella ripresa il solito Criscuolo su calcio di rigore pareggia i giochi sullo scadere dei 90 minuti… ma, riportanto le parole del nostro Alessandro Borniotto, a risolvere la partita ci pensa nel recupero il capitano del SANCI, Omar Rizqaoui, con questa perla su calcio di punizione. Ecco il servizio di Alessandro Borniotto, con il motaggio e le immagini di Enrico Figus:

CURIOSITA’: Omar Rizqaoui ha siglato in questo campionato 5 reti, due delle quali alla Nuova Oregina; una all’andata (5ª giornata, SanCi-Nuova Oregina 3-0), e una al ritorno (20ª giornata, Nuova Oregina-SanCi 1-1). In quest’ultima sono andati a segno entrambi i fratelli Rizqaoui, Omar (SanCi) e Edris (Nuova Oregina). Decisivo in tre occasioni (Vecchiaudace, Campese e Sampierdarenese) con gol da tre punti.

