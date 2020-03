“IL GOL DEL POMERIGGIO”: LA NUOVA RUBRICA DI DILETTANTISSIMO! UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI LUCAS VARELA (VADO) IN VADO-SANREMESE, TERMINATA 3-0 LO SCORSO 26 GENNAIO 2020.

Nella 21ª giornata di Serie D (girone A), derby del ponente ligure al Chittolina: un Vado in netta ripresa travolge la Sanremese, al contrario in trend negativo, per tre reti a zero. Doppietta personale per Lucas Varela: vi abbiamo proposto come ricordo del pomeriggio il del 2-0 dell’argentino arrivato al 60° minuto di gioco. A un quarto d’ora dal termine, sarà ancora il classe 1990 a portare a 3 lo score giornaliero dei rossoblù e a siglare la doppietta personale.

Ecco il servizio completo, immagini e montaggio del nostro Simone Maggi:

CURIOSITA’: l’argentino classe 1990, arrivato dal Gelbison nel mercato invernale, ha realizzato in questo campionato 5 reti, di cui 2 con la maglia del Vado, sbloccandosi proprio in questo match con una doppietta.

