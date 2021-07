Iniziare è facile 1997 golfo dianese 1923

1997 questa è la classe di una gradita conferma e un nuovo ingresso per la Golfo Dianese 1923. Enrico Dominici attaccante senza bisogno di presentazioni già presente nell organico della compagine di mister Colavito nella passata stagione e pronto a prendersi ulteriori responsabilità per l’attacco dianese e Roberto Franco forte centrocampista ex Imperia e Alassio fc pronto a rafforzare la zona nevraglica del campo #goooo #giallorossoblu.

Nella foto da destra ds Curri, Franco,Dominici, dg Bregolin

