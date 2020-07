Il Golfo Dianese ha scelto il nuovo mister per la sua formazione “B”, che disputerà il campionato di Seconda Categoria: Stefano Sparaventi.

«Golfo Dianese 1923 nuovo mister per la squadra B: Stefano Sparaventi sarà il nuovo allenatore della squadra B del Golfo Dianese 1923, la quale disputerà il campionato di Seconda Categoria. Mister Sparaventi ha un passato da difensore nella Dianese vanta numerose esperienze da allenatore nel settore giovanile ed è reduce dall’esperienza nella scorsa stagione come seconda guida tecnica del F.C.Cervo. Bentornato Stefano e in bocca al lupo per la stagione».

