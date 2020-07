Per la prossima stagione sportiva (2020/2021), il Golfo Dianese riparte dalle certezze: confermato il capitano, Fabio Laera, classe 1992 ex Imperia che non ha bisogno di troppe presentazioni. Un profilo noto nel panorama del calcio dilettantistico, che la società conferma e ufficializza attraverso questo comunicato:

