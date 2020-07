GOLFO DIANESE: PRESO AMBROSINI, EX CAPITANO DELL’IMPERIA! Un grande acquisto per la Golfo Dianese: Alessandro Ambrosini, centrocampista classe 1988 – capitano storico dell’Imperia – è un nuovo giocatore del Golfo Dianese. Il comunicato della società e la foto di rito) in copertina):

«Ligure d’adozione, cresciuto nei vivai di Como e Torino con esordio nella primavera granata. Vanta oltre 100 presenze in serie D e 216 partite nell’ Imperia 1923, condite da 17 reti; capitano storico nerazzurro calca per la prima volta nella sua carriera i campi del campionato di promozione:

Alessandro Ambrosini centrocampista/difensore classe 1988.

Benvenuto Alessandro!».

