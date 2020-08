Golfo Dianese: tre giovani del vivaio aggregati alla prima squadra. Alla rosa di mister Colavito sono stati aggregati Andrea Gorlero, centrocampista classe 2003; Camillo Francardo, difensore classe 2003; e infine Leonardo Pedreira, attaccante classe 2002. Ecco il comunicato della società:

«Dopo la passata stagione che li ha visti affacciarsi per la prima volta agli allenamenti della prima squadra di mister Colavito, in questa stagione saranno aggregati in maniera definitiva alla rosa della prima squadra: Camillo Francardo 2003, difensore, Andrea Gorlero 2003, centrocampista. Leonardo Portugal Pedreira 2002, attaccante.

Cresciuti tutti nel vivaio giallorossoblu raggiungono in pianta stabile il traguardo della militanza nel campionato di promozione. Un grande in bocca al lupo a tutti!»

