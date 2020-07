Le parole dell’ex Amministratore Delegato del Golfo Paradiso PRCA, Silvano Lai, dopo le dimissioni: «Le innumerevoli dimostrazioni di affetto che ho avuto negli ultimi giorni, mi hanno motivato a scrivere queste poche righe. Dopo dieci anni di incessante e proficuo lavoro prima alla Golfo Paradiso e successivamente alla Golfo Paradiso PRCA ho deciso di lasciare la mia carica. Dieci anni che sono serviti a far crescere la mia società sotto ogni aspetto. Una collaborazione che ha dato risultati di crescita esponenziali. Vorrei per questo ringraziare tutte le persone che hanno creduto nel progetto e che con me hanno lavorato perché il sogno potesse essere realizzato. Spero che la crescita non si arresti e ciò che è stato fatto possa continuare ad esistere. Silvano Lai».

