GOLFO PRCA: GLI 8 DIMISSIONARI SPIEGANO LE LORO MOTIVAZIONI

Dopo la precisazione del presidente Scaroni circa la situazione che ha portato alle dimissioni 8 componenti della società. è arrivata la replica degli 8, tra dirigenti e allenatori, che specificano il loro punto di vista con questa mail che Riceviamo e pubblichiamo.

I dirigenti Lai, Marrale, Varlani, Dimarco, Bevilacqua. I tecnici Boschi, Valle e Barabino precisano che i fatti come esposti dal Presidente del GolfoParadiso Bruno Scaroni, sono lontani dalla reale situazione che si è venuta a creare a Recco. Dove il Responsabile dell’area tecnica Diego Marrale, al contrario lamentava una politica da parte dei vertici di separazione delle dinamiche della Prima Squadra da quelle del Settore Giovanile.

In particolare la poca e condizionata fiducia ai giocatori provenienti dal proprio Settore Giovanile. Settore giovanile che ha visto in pochi anni, grazie al lavoro congiunto dello stesso Marrale e dell’Amministratore Delegato Silvano Lai, passare da poche squadre. Ad avere tutte le leve con tecnici e dirigenti qualificati e responsabili tecnici dall’indiscusso profilo. In riferimento all’ultima stagione i risultati sportivi di tutte le leve, nel calcio a 11, 9, 7 e 5, sono stati eccellenti frutto di un gran lavoro di “squadra” e coesione tra tutti i tecnici e responsabili del Settore Giovanile e Attività di base.

