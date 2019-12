GIOVANNI D’ASARO non è più l’allenatore della GOLIARDICA. Ieri sera il mister ha diretto l’ultimo allenamento congedandosi dalla squadra e dalla società. Gli allenamenti di questa settimana saranno diretti dal mister della formazione Juniores COCUZZA che andrà anche in panchina domenica prossima contro il Magra Azzurri.

Voci non confermate, ma indiscrezioni, danno come futuro allenatore dei genovesi mister ANDREA DAGNINO, reduce da una stagione in chiaro scuro nel RIVASAMBA lo scorso anno, ma che tanto bene ha fatto negli ultimi anni, tra le fila dei bianconeri della LAVAGNESE, in Serie D. Un mister di categoria superiore così come gli elementi della rosa che nel passato anno dimostrato il loro valore nelle categorie superiori.

Dalla società tutto tace, ma le nostre informazioni arrivano da fonti certe che sono state verificate