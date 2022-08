JOHNNY D’ASARO (nella foto copertina assieme al DS GIANLUCA TARSIMURI) è il nuovo allenatore della Goliardica Genovese, anche se sarebbe più corretto dire che D’Asaro torna alla Goliardica, club con cui ha esordito come allenatore due anni or sono nel campionato di promozione. Come si sa da questo campionato la Goliardica ha unito le forze, e aggiunto la denominazione, Genovese ( squadra che nello scorso campionato militava in 2ª categoria).

Jonny D’Asaro nello scorso campionato era l’allenatore in seconda con Stefano Fresia al Rapallo.

Ecco alcune dell foto della presentazione del neo allenatore JOHNNY D’Asaro

Da calciatore D’Asaro ha giocato in diversi club di serie D ed Eccellenza risultando sempre uno dei difensori centrali più forti della categoria facendo della velocità, posizione tattica e determinazione le sue armi migliori.