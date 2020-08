La società A. S. D. GOLIARDICAPOLIS 1993 è lieta di comunicare, con orgoglio e soddisfazione, di aver perfezionato la riconferma del capitano Gianluca Bonadies, classe 81. Che per il sesto anno consecutivo si appresta a vivere un’altra annata con i colori granata.

Il Capitano è il primo di una lunga lista di giocatori che la società sta incontrando per le varie riconferme.



Uomo di qualità, sostanza, classe ed esperienza, bandiera, è il pilastro del quale non si poteva fare a meno.

Essenziale non solo per le sue doti calcistiche, ma anche per le sue qualità umane.

Il Presidente e il suo staff gli augurano una stagione eccezionale.

In Bocca al lupo Nino!

