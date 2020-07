GOLIARDICA: ecco tutte le indiscrezioni giunte alla redazione di Dilettantissimo. Sembrerebbe che l’attaccante classe ’93 Andrea Monticone abbia concluso l’accordo con la Goliardica. Monticone che la scorsa stagione ha concretizzato 10 reti con il Golfo PRCA. Così come Stefano Raiola attaccante classe ’97. Bomber Raiola che poco tempo fa ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Dilettantissimo (clicca qui).

Mentre Alberto De Vecchi, centrocampista classe ’85. Ex di Marassi, Little Club e Campese. Sarebbe in procinto di includere l’accordo. Così come Alessio De Mattei, altro centrocampista, classe ’91. Ex di Ligorna e Little club.

Alla guida della Prima Squadra dovrebbe arrivare Mister Andrea Di Somma. Mentre Gabriele Beninati, difensore classe ’95 rimarrà a giocare per la Goliardica.

Torna alla HOME di DIlettantissimo

DILETTANTISSIMO ESTATE”: OGNI VENERDÌ ALLE 18:30 IN DIRETTA SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE!

E allora seguici sui social! Troverai infatti tante notizie anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare tutte le puntate di Dilettantissimo, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali!