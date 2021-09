Asd goliardicapolis comunica che il mister delle prima squadra per la prossima stagione sarà Giorgio santeusanio. La società augura al mister una stagione ricca di soddisfazione e lo ringrazia per quanto fatto in questi primi giorni molto particolari. Non si molla niente avanti goliardica.

