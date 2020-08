L’ A. S. D GOLIARDICAPOLIS 1993 è lieta di annunciare il nuovo Tecnico per la Stagione 2020/2021: Andrea Di Somma.

Con un passato da calciatore di successo, conosciutissimo in tutta la nostra regione, da qualche tempo riveste il ruolo dall’allenatore.

Reduce dalla scorsa stagione sulla panchina del Little Club James approda in Goliardica con entusiasmo e voglia di stupire.

