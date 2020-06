GSD BRZOLI: LUTTO IN SOCIETà

Il GSD Borzoli in questa giornata di dolore si stringe al suo tesserato Michele Colella che oggi ha perso la sua amata nonna. Tutta la dirigenza, lo staff, e i suoi compagni di squadra si stringono a lui e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

