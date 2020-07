Per celebrare i 50 anni dalla fondazione, il GSD Olimpic 1971 comunica che la prossima stagione i bambini delle leve 2012, 2013, 2014 e 2015 che si iscriveranno alla Scuola Calcio non dovranno versare alcuna quota di iscrizione. Il prossimo 14 luglio si svolgerà per le suddette leve un OPEN DAY presso il campo Ratto di Genova Prà.

