VERDESTELLATI FOR PEACE

Domani prima di Sestrese-Ventimiglia i bambini della Scuola Calcio entreranno in campo con i vessilli della Pace

I verdestellati sostengono la Raccolta Fondi della Casa dell’Angelo di Borzoli per i profughi di guerra in Romania e Polonia

In occasione della partita della Prima Squadra Sestrese-Ventimiglia i nostri bambini della Scuola Calcio scenderanno in campo con i vessilli della Pace

Questa sarà la prima di una serie di importanti iniziative.

Rappresentiamo trecento tesserati,

trecento famiglie,

siamo un punto di riferimento di una delegazione importante come quella di Sestri Ponente.

Per questo, come sempre abbiamo sostenuto, abbiamo una responsabilità sociale importante e oggi più che mai sentiamo il dovere di contribuire con i nostri numeri, i nostri tesserati, i nostri canali di informazione, i nostri #cuoriverdestellati nel sostenere in qualche modo chi in questo momento come le tante mamme e bambini ucraini stanno scappando da questa sciagurata guerra.

#verdestellatiForPeace

Tutta la Sestrese, con in testa il Presidente Sciortino, il Presidente Area Giovani Fogli, il Vicepresidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno, hanno deciso di promuovere una serie di iniziative, a partire dal sostegno, supporto e promozione alla RACCOLTA FONDI di una realtà storica e importante come quella della CASA DELL’ANGELO di Borzoli

che grazie all’Associazione Volontari sta ospitando nelle sue case di accoglienza in Romania e Polonia tante famiglie in fuga dalla guerra.

ℹ️ INFO PER DEVOLVERE:

Associazione Volontari Casa dell’Angelo

IBAN: IT84A0617501421000003461180

F.S. SESTRESE Calcio 1919