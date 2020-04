“La Voltrese è in Eccellenza! Icardi da due passi, dopo la respinta di Fuselli, l’ha messa dentro! Esplode il San Carlo di Voltri, la festa è tutta della Voltrese! Doppietta di Icardi e punizione di uno straordinario Re Umberto Cardillo, che forse oggi è diventato Imperatore!!!”

Un racconto epico quello di Gian Pastorino che accompagna le immagini direttamente dal San Carlo di Voltri, dove i padroni di casa battono 3-1 un Serra Riccò mai domo. Cardillo nel primo tempo fallisce un rigore (fenomenale parata di Fuselli), ma si rifà con gli interessi nella ripresa, decidendo il match insieme alla doppietta di un ispiratissimo Icardi.

Re Umberto diventa Imperatore, la Voltrese vince i play off e vola in Eccellenza.

