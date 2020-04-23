UN APERITIVO CON… IL NOSTRO SIMONE MAGGI. OSPITE DELLA SUA DIRETTA È QUESTA VOLTA LORIS COSTA, GIOCATORE DELL’ACQUI, EX GENOVA CALCIO… ECCO L’INTERVISTA, INTEGRALE, CARICATA SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE.
Ti sei perso in diretta Instagram l’intervista del nostro Simone Maggi con Loris Costa? Dilettantissimo la ripropone anche qui! E ricordati di rimanere sintonizzato, perché le interviste non finiscono qui… è sempre l’orario dell’aperitivo!
Ecco l’intervista integrale a Costa, in diretta alle h 18:45 sul nostro profilo Instagram:
QUESTO ERA “UN APERITIVO CON… “, LA DIRETTA IG DELLE 18:45 DILETTANTISSIMO!
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