Con una nota ufficiale del Presidente Cristina Erriu il BAIARDO saluta con affetto il giocatore Denis Provenzano.

Comunico che la prossima stagione Denis Provenzano non vestirà la maglia del Baiardo… ringrazio di cuore Denis come uomo e come giocatore .. quel giocatore che ha vestito sin da piccolo la nostra maglia e ha contribuito in maniera fondamentale ai recenti successi del Baiardo mantenendo quella categoria dove ha dimostrato di poter fare la differenza.

Nella vita arrivano momenti dove allontanarsi diventa fondamentale per maturare…. e spesso allontanarsi serve ad avvicinarsi… in bocca al lupo Denis.. ti voglio bene.. il tuo Presidente🖤💚🖤💚