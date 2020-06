Il Campomorone cala il tris e annuncia ufficialmente la nascita di un nuovo polo calcistico presso l’impianto di San Biagio: tre campi recentemente ristrutturati per un luogo dedicato ai più piccoli. Ecco il comunicato della società:

«Caliamo il tris: Maglietto, Begato9, San Biagio! Sono stati mesi difficili per tutti ma non abbiamo mai perso la speranza di ritrovarci; e non abbiamo mai smesso di lavorare affinché la ripresa possa essere ancora migliore e proprio per questo vi presentiamo la prima novità per la prossima stagione!

Sta sorgendo infatti un nuovo polo calcistico del Campomorone, presso l’impianto di San Biagio accanto all’Ipercoop; aperto ai più giovani nati dal 2011 al 2015, in un contesto a misura di bambino con tecnici qualificati e tutte le caratteristiche che contraddistinguono il Campomorone in termini di organizzazione ed attenzione ai dettagli. Tre campi, di cui due a 5 ed uno a 6, recentemente ristrutturati in tutti i suoi manti erbosi sintetici e alcune attività per intrattenere i genitori durante gli allenamenti – in una struttura comoda e ben tenuta dai suoi gestori, dove tante sono le discipline praticate.

Un bel tris per noi che, insieme a questo terzo polo ambizioso dedicato ai più piccoli, manteniamo le stesse attività per tutte le leve dal 2004 al 2015 anche nei poli di Bolzaneto e del Maglietto; ci apprestiamo a partire per la seconda stagione consecutiva in Eccellenza con la Prima Squadra e nel campionato Juniores di Eccellenza con i nostri 2002/2003».

