“IL GOL DEL POMERIGGIO”: LA NUOVA RUBRICA DI DILETTANTISSIMO! UN GOL A MERENDA, INSIEME AI BISCOTTI; CI SARÀ ANCHE IL VOSTRO? PER SCOPRIRLO, SEGUITECI OGNI GIORNO SUI NOSTRI SOCIAL! OGGI ABBIAMO SELEZIONATO LA RETE DI EDO CAPRA (IMPERIA) IN GENOVA CALCIO-IMPERIA, TERMINATA 1-2 LO SCORSO 2 FEBBRAIO 2020.

Eccellenza, 19ª giornata: Genova Calcio ospita un Imperia in piena lotta promozione ai vertici della classifica. Il risultato finale non delude i pronostici: vincono i ponentini 1-2.

La rete che sblocca l’incontro è proprio il “gol del pomeriggio” che vi proponiamo oggi. Il solito e immenso Edo Capra tira fuori dal cilindro una delle sue prodezze: incredibile stop del numero sette che punta il palo e batte Dondero con il destro. Ma riguardiamo ancora il gesto tecnico e la realizzazione del giocatore nerazzurro:

Ecco il servizio integrale del match: le immagini e il montaggio di Enrico Figus. la cronaca di Alessandro Borniotto:

CURIOSITA’: Capra è il miglior realizzatore dell’Imperia, in questo campionato ha siglato la bellezza di 14 reti in 22 partite, primo nella classifica cannonieri di Eccellenza insieme a Saviozzi della Cairese.

Il “joker” ha inoltre realizzato in questa stagione ben quattro doppiette, contro Pietra, Rivasamba, Baiardo e la rivale Sestri Levante… la sua vittima preferita! Tra andata e ritorno sono infatti 3 le reti segnate contro i corsari.

