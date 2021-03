Ciao Amico Mio.

Non dimenticherò tutte le emozioni vissute insieme, ogni domenica, per tantissimi anni. Non dimenticherò i tuoi continui messaggi ad ogni mio passo negli ultimi due anni in cui mi seguivi sempre con un affetto incredibile, pronto ogni domenica sera a darmi supporto e consigli. Insieme, grazie a te, abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Ma soprattutto è quello che ci hai dato tu, a tutti noi, qualcosa di incredibile e indimenticabile. Non ho parole, se non un magone enorme e una mancanza totale. Nel mio eventuale percorso futuro nel pallone una parte di te sarà sempre presente in me, sicuramente rappresentarai nel mio cuore la parte più bella, di un Uomo vero, un mister, un Presidente ma soprattutto un Amico vero. Raro, introvabile ormai, in questo ambiente. Ieri sera so che mi avresti guardato in TV e mi avresti inviato il tuo solito bel messaggio.

Ti ho salutato, mandandoti un abbraccio, lo stesso che alla fine di ogni vittoria ci accompagnava all’uscita del campo.

Ciao MARGIO

