Ci sono date da segnare nel calendario di ogni squadra che si rispetti. L’8 maggio 2016 è marchiata a fuoco nella mente e nel cuore di ogni tifoso gialloblu: quel giorno il San Desiderio di mister Balducci vinceva la sua prima e unica Coppa Italia. Un’impresa straordinaria considerato che, in campionato, gli obiettivi erano quelli di una salvezza tranquilla. A Pra’ invece, contro la favorita Albissola, va in scena un capolavoro sportivo il cui pittore non può che essere Lorenzo Di Bitonto, autore al 13′ di una pennellata morbida che disegna la traiettoria perfetta e regala ai suoi tifosi un momento indimenticabile. La ricompensa? Un coro tutto per lui: Dibi, Dibi Dibi, Dibi Dibi… Tonto!

L’11 titolare del SanDe che si aggiudicò la Coppa:

Leone, Boero, Caraglio, Bignami, Grillo, Bucchieri, Di Bitonto, Novelli, F. Cotellessa, Fassone, G. Cotellessa. All. Balducci.

Rivediamo le immagini della finale di Coppa Italia 2016 tra San Desiderio e Albissola:

