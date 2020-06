Mai come quest’anno il “Valzer delle panchine” aveva avuto così tanti ballerini.

Dalla Serie D alla Seconda Categoria, sono tantissimi gli allenatori che cambieranno casacca in questo atipico calciomercato estivo.

Ogni società costruisce la sua squadra partendo dalle fondamenta, e l’allenatore è di certo il primo obiettivo per programmare la stagione.

Tra i futuri movimenti che avverranno dopo il 30 giugno, data di scadenza dei contratti, si profilano questi cambi di panchina…

STEFANO PARODI: l’ex mister del TORRIGLIA andrà nell’ambizioso ANPI CASASSA. Nell’intenzione dei Partigiani c’è l’intenzione di fare il salto di categoria.

MAURO VACCA sarà il prossimo allenatore del MIGNANEGO, formazione che, stando alle indiscrezioni, sta costruendo una rosa in grado di competere per la prima posizione.

FRANCESCO CAORSI (ex ANPI CASASSA) e GIANNI SIRI (ex RUENTES) potrebbero sedere sulla panchina del San Cipriano lasciata orfana da Cristiano ROSSETTI, approdato ufficialmente al RAPALLO RIVAROLESE.

JERRY MELEDINA in ballottaggio con UMBERTO IOZZI per la direzione del Via dell’Acciaio. A essere favorito è l’ex tecnico del Fegino . Mentre stando ai soliti bene informati l’ex mister del MOLASSANA ha avuto contatti anche con la GENOVA CALCIO. Restiamo in attesa del verdetto finale.

ANDREA DI SOMMA potrebbe essere il futuro allenatore della GOLIARDICA POLIS se andrà in porto la trattativa tra LIGORNA e GOLIARDICA (clicca qui per leggere la trattativa tra Ligorna e Goliardica Polis).

LUCA MARGARI è ufficialmente il nuovo allenatore del VECCHIO CASTAGNA. Questo il comunicato del club gialloblu: “L’ASD VECCHIO CASTAGNA è felice di comunicare di aver affidato la guida della prima squadra a mister Luca Margari… un tecnico giovane ed emergente a cui auguriamo di divertirsi e farci divertire. Benvenuto Mister!”

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official), Facebook (Dilettantissimo) Twitter (@Dilettantissimo), oltre al canale Youtube (Dilettantissimo) dove potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)! Torna alla HOME.