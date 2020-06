Dopo 5 stagioni in gialloblu si separano le strade di Riccardo Giannubilo e del Vecchio Castagna.

Questo il comunicato del club di Quarto arrivato in redazione.

“L’Asd Vecchio Castagna comunica che dopo 5 anni Riccardo Giannubilo con una scelta condivisa con la società non è piu un giocatore gialloblu. Ringraziando Riky per la sua mentalità e abnegazione per il Vecchio Castagna gli auguriamo le migliori soddisfazioni x la nuova vita calcistica e non… semplicemente arrivederci al Vecchio, prima o poi!“

Abbiamo contattato telefonicamente lo stesso Giannubilo, che ha voluto ricambiare le parole del club e i ringraziamenti. “Ringrazio il Vecchio Castagna per l’opportunità che mi è stata concessa 5 anni fa e per l’avermi sempre accettato per quello che sono. Lascio una società di persone per bene ed un gruppo di bravi ragazzi.”

Photo credits: Chiara Villa

