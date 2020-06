Alessandro Ambrosini lascia l’Imperia: destinazione? Ancora non si sa. Intanto, ecco le parole d’addio dell’ormai ex capitano nerazzurro, pubblicate sul proprio profilo Facebook personale:

«Cara A.S.D. Imperia 1923,

mi hai accolto appena ventenne e fin da subito si è creato un legame speciale e ora a 32 anni penso sia arrivato il momento di salutarci. Già perché adesso mi aspetta il ruolo più difficile, quello del papà e quindi non potrò darti tutte le attenzioni e le energie che ti ho dato in questi anni. RINGRAZIO tutta la dirigenza,tutti gli allenatori,tutti i giocatori e tutti i tifosi che ci sono sempre stati. Il capitano è riuscito a riportare la nave in porto,quella serie D tanto attesa da tutti ,quindi credo che sia il giusto finale di una storia bellissima.

Tiferò sempre per te.