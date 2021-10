L’Imperia Calcio è non solo lieta e felice, ma oltremodo orgogliosa, di poter annunciare ufficialmente la firma di Andrea Demontis, vincitore lo scorso anno del premio di miglior centrocampista dell’intera serie D. Un diamante di prestigio assoluto che va ad aggiungersi all’opera di rafforzamento già avviata con l’ingresso della nuova cordata.

Demontis, centrocampista abilissimo nelle due fasi di gioco, non necessita di alcuna descrizione particolare, essendo estremamente conosciuto nell’intero panorama nazionale, con un passato con la maglia del Cagliari, diversi anni in Lega Pro e recentemente, da protagonista assoluto, nell’ultimo biennio con la maglia della Sanremese.

Ad Andrea va il ringraziamento di tutta la società per aver scelto, fra le tantissime opzioni disponibili, proprio l’Imperia, e tutti noi gli auguriamo il più affettuoso benvenuto e in bocca al lupo.

Queste le parole del direttore sportivo Pino Fava su Demontis: “L’operazione Demontis conferma la serietà e l’ambizione della società Imperia. Andrea, oltre a essere un giocatore molto forte, è un ragazzo serio, un professionista e uomo spogliatoio che sicuramente darà un contributo importante alla squadra per fare il salto di qualità che ci siamo preposti come obiettivo. Ringrazio per l’esito positivo di questa operazione l’avvocato Filippo Pirisi e il signor Padovano direttore sportivo del Pont Donnaz”.