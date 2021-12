Si è spento prematuramente all’età di 62 anni il patron dell’IMPERIA EUGENIO MINASSO.

“Patron della nostra società, grazie a lui siamo saliti in serie D”

Queste le parole della società Neroazzurra che ne ha dato la notizia.

Minasso aveva contribuito a portare l’Imperia dal campionato di Eccellenza a quello di serie D nella Stagione 2019/2020 interrotta alla 22ª giornata per il Covid.

Proprio in quel turno di campionato i neroazzurri avevano vinto 2-0 contro l’Alassio, e scavalcato il Sestri Levante che aveva pareggiato 3-3 con il Campomorone.

Da li non si sarebbe più giocato.

Minasso l’anno successivo aveva allestito un’ottima squadra che aveva realizzato 27 punti nel girone di andata e 22 in quello di ritorno, salvandosi con largo anticipo e centrando l’obiettivo stagionale.

Grande commozione tra i dirigenti dell’IMPERIA per la prematura scomparsa di Minasso e che ha colpito anche noi di DILETTANTISSIMO.

La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia Minasso e alla società ASD IMPERIA CALCIO.

