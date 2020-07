Dopo il grande colpo di mercato con Alessio De Bode, l’Imperia si assicura le prestazioni sportive del giovane Paolo Calderone, attaccante classe 2001 ex Sanremese, vecchia conoscenza del mister nerazzurro Alessandro Lupo. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già collezionato 12 presenza in Serie D. Ecco il comunicato della società:

«La ASD Imperia comunica di aver trovato l’accordo per il tesseramento di Paolo Calderone, attaccante classe 2001.

Paolo ha esordito in serie D nella stagione 2018-19 con la maglia della Sanremese quando alla guida c’era l’attuale allenatore della ASD Imperia, Alessandro Lupo. Nonostante la giovane età ha già maturato dodici presenze nella quarta serie nazionale.

“Sono contentissimo di aver fatto questa scelta – dichiara Paolo Calderone – e di poter disputare un campionato in serie D da protagonista con la maglia dell’Imperia. E’ una sfida davvero entusiasmante per me e darò tutto me stesso per raggiungere l’obiettivo stabilito. Lasciare la Sanremese è stata una scelta molto importante, ora penso a fare bene”».

