E’ ufficialmente iniziata la stagione 2020-21 della ASD Imperia lunedì 3 agosto presso lo stadio “Nino Ciccione”. Condizioni metereologiche clementi hanno permesso a mister Lupo e il suo staff di dirigere il primo allenamento stagionale all’asciutto. Le sessioni d’allenamento continueranno fino a giovedì 13 per poi riprendere lunedì 17 sempre nel manto erboso del “Ciccione”.

Tutti i ragazzi hanno presenziato, tutti i riconfermati, i nuovi acquisti così come tutti i giovani ragazzi in prova dimostrando una gran voglia di tornare a giocare dopo il lungo periodo lontano dal campo di gioco.

