La Ssd Imperia è lieta di annunciare il proseguimento della collaborazione con le famiglie Del Gratta e Minasso – Golizio. A seguito di una riunione, svoltasi nella giornata di martedì, è infatti stato siglato un accordo tra le parti. La gestione di prima squadra e juniores rimarrà in capo ai soci della Ssd Imperia Calcio Srl (Gramondo, Ciccione e Ramoino) e non, come inizialmente emerso, a Marco Del Gratta per sopraggiunte vicissitudini lavorative di quest’ultimo.

La volontà comune è quella di fare domanda di ripescaggio in Serie D e di costruire una squadra competitiva.

Queste le parole post accordo di Marco Del Gratta: “Sono contento di proseguire con la sponsorizzazione e mi auguro di poter contribuire a fare un’ottima stagione nell’anno del centenario”.