Imperia, tre nuovi giovani innesti: la società ponentina comunica l’arrivo di Pietro Filippo Luisi, difensore classe 2003; Richard Kacellari, centrocampista classe 2003; e infine luca Travella, centrocampista classe 2002. Ecco il breve comunicato:

«La ASD Imperia è lieta di comunicare l’inserimento di tre nuovi giovani calciatori nella rosa. Pietro Filippo Luisi, difensore classe 2003 ex Savona, Ricard Kacellari, centrocampista classe 2003 ex Savona e Luca Travella centrocampista classe 2002 ex Taggia Calcio. Tutta la Società ASD Imperia rivolge un caloroso benvenuto augurando buon lavoro ai nuovi tesserati».

