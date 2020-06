Venerdì andrà in onda sui nostri canali DILETTANTISSIMO ESTATE, il programma dedicato al calciomercato dei Dilettanti. Nel frattempo, vi diamo un piccolo antipasto con alcune indiscrezioni di mercato giunte alla nostra redazione…

In Promozione, Edo Grosso sembra essere la punta più ricercata: voci dicono che sia stato contattato da Voltrese, Little e anche dal San Desiderio in prima categoria. Ad oggi, tuttavia, l’ex portiere della Genova Calcio non avrebbe ancora deciso la sua prossima destinazione.

In Prima Categoria, Matteo Bucchieri saluta il Sori e si accasa alla Superba di mister Pisani. L’ex Olimpic cambierà casacca ma resterà nel girone B di prima cat. Il Pieve Ligure

Seconda Categoria: fresco di addio al Davagna, mister Marco Scimone è pronto a rimettersi in pista, dopo un buon piazzamento a ridosso della zona play-off con la compagine valligiana. Appare invece più difficile rivedere sui campi il Carignano nella stagione 20/21: indiscrezioni dicono che la società gialloblu, purtroppo, potrebbe non iscriversi al prossimo campionato. Un’eventuale smentita sarebbe ovviamente notizia gradita.

Ci vediamo venerdì con DILETTANTISSIMO ESTATE!

