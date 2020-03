Arriva il primo caso in Europa: in Inghilterra, la FA ha annunciato l’annullamento dei risultati per i campionati dilettantistici per la stagione 2019-20. In breve, ha cancellato tutti i risultati della stagione in corso di alcuni dei campionati dilettantistici, oltre tutto il calcio amatoriale.

Lo stesso vale per il calcio femminile al di sotto della Championship, no promozioni, no retrocessioni.

La FA ha di fatto annullato le stagioni dalla terza alla sesta divisione della “National League System”, l’equivalente della nostra LND, comprese le promozioni e le retrocessioni da e a verso le categorie comprese.

Che quello dell’Inghilterra possa essere d’esempio anche per i nostri campionati? Potrebbe essere questa la scelta migliore?

Per far maggior chiarezza, ecco il comunicato ufficiale della FA (clicca qui)

La traduzione:

Abbiamo lavorato in collaborazione con il National League System (NLS) (…) su come concludere la stagione 2019-20 nel modo più appropriato possibile.

Queste sono circostanze difficili per il calcio inglese e tutte le decisioni prese sono nel migliore interesse del gioco e in consultazione con le principali parti interessate. La nostra preoccupazione principale sarà sempre per la sicurezza e il benessere di club, giocatori, staff, funzionari, volontari e tifosi durante questo periodo che non ha precedenti. Gli step di oggi tengono conto dell’impatto finanziario durante questo periodo incerto, considerando al contempo il metodo più equo su come risolvere i risultati sportivi per la stagione tenendo conto dell’integrità delle leghe.

NATIONAL LEAGUE SYSTEM

La NLS e la Federazione del calcio femminile sono state in grado di creare un accordo tra i loro campionati e, ove possibile, hanno mirato a creare un approccio coerente in tutti i campionati, tenendo conto delle caratteristiche uniche di ogni singolo campionato.

Di conseguenza, i passaggi da 3 a 6 di FA e NLS hanno raggiunto un consenso sul fatto che la loro stagione 2019-20 si concluderà e tutti i risultati saranno annullati. Ciò significherà nessuna promozione o retrocessione di club tra i passaggi da 3 a 6 della NLS e nessuna promozione alla fase due della NLS.

Queste decisioni si applicheranno anche alle leghe e ai club che giocano al settimo passaggio della NLS.

Continueremo ad assistere e sostenere la Lega Nazionale (fasi 1 e 2 della NLS) per determinare il risultato della sua stagione 2019-20 il più rapidamente possibile. Anche la prevista attuazione della ristrutturazione della NLS sarà ora rinviata fino all’inizio della stagione 2021-22.

Inoltre, ora possiamo confermare che abbiamo deciso che tutto il calcio di base è concluso per la stagione 2019-2020. Ciò consentirà al gioco di andare avanti e di iniziare a pianificare la prossima stagione. Le nostre federazioni calcistiche della contea (CFA) sosterranno i campionati di base nei prossimi giorni per determinare come dovrebbero chiudere le loro attuali competizioni.

(…)

