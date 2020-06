Pietro Iurilli non è più l’allenatore della Baia Alassio. Il tecnico resterà in società in altre vesti. È quanto emerso dal comunicato ufficiale diffuso dal club ponentino, che annuncia anche la ripartenza del settore giovanile nel rispetto del protocollo FIGC.

Di seguito riportiamo in versione integrale il comunicato della Baia Alassio.

“Il direttivo della Baia Alassio Calcio, nella riunione di lunedì scorso, ha fatto il punto della situazione e preso in esame il ‘protocollo attuativo per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico’ e le ‘proposte pratiche per le sedute di allenamento’ che sono pervenute dalla FIGC e, pur evidenziando che la ripresa dell’attività calcistica sarà irta di insidie, ha espresso la determinazione di continuare con ancora più impegno sia col Settore Giovanile che con la Prima Squadra.

Per quanto concerne la Prima Squadra, Pietro Iurilli non sarà più l’allenatore della stessa. Stima umana e calcistica reciproca però faranno sì che il rapporto non si interrompa, in quanto resterà all’interno dei quadri tecnici in qualità di Responsabile Area Tecnica con operatività trasversale dalla Prima Squadra a tutto il Settore Giovanile. In questi giorni il riconfermato Direttore Sportivo Marcello Panuccio sta lavorando con attenzione vagliando vari profili che possano esser la giusta soluzione alla successione per la guida tecnica. I colloqui e le valutazioni sono in via di sviluppo ed a stretto giro di posta verrà annunciato il nome del nuovo Mister e dello Staff Tecnico.

Per quanto riguarda l’attività giovanile, non essendo possibile riprendere gli allenamenti in maniera tradizionale, si è deciso di ripartire nel rispetto del protocollo inviato dalla Federazione lavorando sul miglioramento della tecnica individuale dei nostri giovani atleti che, sotto la guida dei nostri tecnici, svolgeranno attività in piccoli gruppi in modo da consentire il rispetto delle distanze e delle norme sanitarie previste. Queste attività si svolgeranno con la supervisione del nostro medico sociale Dott. Stefano Tornago, che prima dell’inizio degli allenamenti terrà un incontro propedeutico/formativo a Genitori e Atleti per spiegare nella maniera più opportuna i comportamenti da tenere sia in campo che nei trasferimenti prima e dopo l’allenamento.

Nei prossimi giorni lo staff tecnico definirà il programma, dopodiché comunicheremo la data esatta della ripresa degli allenamenti.

Baia Alassio Calcio”

TORNA ALLA HOME DI DILETTANTISSIMO

Seguici sui social! Troverai tanti sondaggi anche sui nostri portali! Siamo su Instagram (@dilettantissimo_official); Facebook (Dilettantissimo); Twitter (@Dilettantissimo); oltre al canale Youtube (Dilettantissimo); qui potrai trovare le puntate di Dilettantissimo, Dilettantissimo EXTRA, Serie B, gli highlights, le interviste e tutti i nostri contenuti multimediali! Iscriviti al nuovo canale Telegram di Dilettantissimo (@DilettantissimoTV)! Torna alla HOME.